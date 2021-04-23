Соратник Горбачева рассказал развале СССР из-за Украины

06:28
Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин, Александр Сенцов
Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза.
В интервью изданию "Лента.ру" собеседник заявил о персональной ответственности первого президента Украины Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора. Мироненко рассказал, что Крачук отказался подписывать соглашения на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП.
По словам соратника Горбачева, к тому моменту "сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял". "Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", – подчеркнул Мироненко.
Он также выразил мнение, что именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал. "Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие", – заключил Мироненко.
Кравчук ранее напомнил, что в 1991 году население страны голосовало за союзное государство с Россией. Тогда 90,32 процента украинцев в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" высказались в поддержку сотрудничества с Москвой.
Проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа 1991 года, был разработан на основе итогов референдума о сохранении СССР. Он был проведен в марте 1991 года. "За" тогда высказались 76,4 процента участников голосования. Подписание документа не состоялось из-за августовского путча.
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