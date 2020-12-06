Фильм о покинутом родственниками Горбачеве показали в Москве

Фото: youtube.com/Vitaly Mansky
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Виталия Манского "Горбачев. Рай".
Картину показали в рамках фестиваля "Артдокфест", который проходит с Москве с 3 по 10 декабря. Мероприятие организовали в ограниченном формате, а полноценно оно будет проведено в апреле 2021 года.
Как пишет "Московский комсомолец", в ленте показан быт 89-летнего Горбачева, который в одиночестве проживает в подмосковном служебном доме, предоставленном ему в пожизненное пользование.
Последний глава СССР передвигается при помощи специального приспособления и с трудом согласился на участие в фильме. В частности, он рассказал, что живет на средства, которые смог заработать, читая лекции по миру.
Так, за одну из них Горбачеву заплатили 400 тысяч долларов. Прошлый Новый год экс-президент Советского Союза встретил в квартире своего помощника, так как дочь и две внучки живут в Германии, а в Россию не приезжают.
Сам Горбачев никуда выехать не может из-за физического состояния. В картине он также показан во время посещения Фонда Горбачева и на Новодевичьем кладбище у могилы супруги Раисы.
20 лет назад Манский уже снимал фильм о политике, который назывался "Горбачев. После империи". Ранее Горбачев оценил выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
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