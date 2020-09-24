Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Фото: TASS/AP/Alexander Zemlianichenko
Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
Он выразил надежду, что настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги.
"Кто достоин? Я не знаю, я далек", – приводит слова экс-президента Советского Союза издание "Подъем".
Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году за "ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества".
Заявку на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира направил писатель Сергей Комков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "если решение будет принято – прекрасно".
Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде ранее номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл объяснил, что Трампа выдвинули на премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
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