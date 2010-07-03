Режиссер фильма про Горбачева сообщил о его госпитализации

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где прошла премьера фильма "Встреча с Горбачевым", так как попал в больницу.

Как сообщил режиссер картины Андре Сингер, бывший глава Советского Союза "не очень хорошо себя чувствует". По его словам, Горбачев хотел побывать на показе, но "врачи не разрешили ему приехать".

Между тем руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг госпитализацию политика.

"Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа", – сказал Палажченко РИА Новости.

25 апреля Сингер представил в столице американский документальный фильм "Встреча с Горбачевым", снятый совместно с режиссером Вернером Херцогом.

В фильме Херцог выступил в роли интервьюера Горбачева, пообщавшись с ним на различные темы. Лента будет показана в российских кинотеатрах и по телевидению.