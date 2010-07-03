Победителей 41-го ММКФ наградили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Кинолента казахстанского режиссера Фархата Шарипова "Тренинг личностного роста" взяла гран-при 41-го Московского международного кинофестиваля. Победу фильму о жизненном кризисе банковского клерка отдало жюри во главе с южнокорейским режиссером Ким Ки Дуком, передает ТАСС.

Всего в конкурсе участвовали 13 работ. Фильму китайского режиссера Чжан Чи "Жизнь морских обитателей" достался специальный приз. По его сюжету герой ищет пропавшую жену на необитаемом острове.

А автору итальянского фильма "Она смеется" Валериа Мастандреа вручили главный приз ММКФ за режиссуру. Создатель картины о матери и ребенке, переживающих смерть близкого человека, посвятил свою работу "всем итальянцам, которые борются и не сдаются".

Награды за лучшую женскую роль удостоена Соха Ниасти, сыгравшая в иранском фильме "Моя жизнь на втором курсе". А приз за лучшую мужскую роль получил Томми Корпела из финского фильма "Пустота".

Среди документальных работ премию получил норвежский фильм "Потому что мы мужики". При этом лучшей короткометражкой признали французскую картину "Тигр .

Церемония открытия ММКФ 18 апреля состоялась в Театре мюзикла на Пушкинской площади. В программу фестиваля вошли показы 182 фильмов из 64 стран. В их числе хиты с недавних Берлинале, "Санденса" и из Венеции.