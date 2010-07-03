В Москве открылся международный кинофестиваль

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Москве стартовал Московский международный кинофестиваль. Мероприятие проходит в 41-й раз. Церемония открытия проходит в Театре мюзикла на Пушкинской площади. По ковровой дорожке прошли известные режиссеры, продюсеры, актеры, различные деятели кинематографического искусства.

В 2019 году жюри фестиваля возглавит обладатель "Серебряного Медведя", южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В основном конкурсе покажут три российских фильма: "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Воскресение" Светланы Проскуриной, "Эпидемия. Вонгозеро" Павла Костомарова.

Программа фестиваля в этот раз включает показы 182 фильмов из 64 стран. Об этом сообщил президент киносмотра Никита Михалков накануне перед открытием.

"Очень много программ, которые находятся вне конкурса, но чрезвычайно интересны", – отметил он.

В этом году на кинофестивале покажут проверенные хиты с недавних Берлинале, "Санденса" и из Венеции. Появилась также интересная секция сериалов. По традиции, сильная документальная программа.

Фильмом открытия станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише "Видок: Император Парижа". В основном конкурсе представлено 13 фильмов, из них три российских.