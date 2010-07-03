Горбачев назвал победителей в холодной войне

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой.

Об этом заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, выдержки из которого приводит сайт "Горбачев-фонд".

При этом, по словам политика, лидеры западных стран "трубили повсюду" о победе и объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в СССР.

Горбачев указал, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", в чем заключается основная причина нынешних разногласий между с Москвой, передает News.ru.

Экс-глава СССР призвал "искать выход, устраивающий все стороны", а также добавил, что "попытки изоляции России идут во вред всем" – и это понимают в Европе.

Ранее Горбачев заявил, что он и Джордж Буш-старший смогли создать основу для партнерства между Москвой и Вашингтоном, но сейчас это находится под угрозой.