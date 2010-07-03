Горбачев рассказал о своем письме Путину

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Михаил Горбачев поведал о своем обращении к президенту России Владимиру Путину, которое он посылал некоторое время назад. Об этом экс-лидер СССР сообщил газете "Известия".

Политик отметил, что не желает "навязываться в советчики" лидерам стран. При этом он подчеркнул, что сейчас мировые лидеры несут огромную ответственность.

"Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", – уверен Горбачев.

Бывший лидер СССР поделился, что обращался к Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону при помощи короткого письма.

"Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров", – подытожил Горбачев.

Уточняется, что детали своих посланий главам стран политик раскрывать не стал.

Ранее Горбачев-фонд опроверг данные о плохом самочувствии последнего Генерального секретаря ЦК КПСС. Сообщалось, что состояние политика в порядке и сейчас он работает над разными проектами, в том числе над книгой.