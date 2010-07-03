Горбачев-фонд опроверг данные о плохом самочувствии политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Горбачев-фонде опровергли данные о плохом состоянии здоровья экс-президента СССР.

"Могу подтвердить, что на работе он бывает регулярно. Был вчера, я сам при этом присутствовал, он участвовал в разговоре, обсуждали текущие вопросы, внутрироссийские и международные. Он живо всем интересуется, время от времени комментирует текущие события, за всем внимательно следит", – цитирует ТАСС руководителя пресс-службы фонда Павла Палажченко.

Он также сообщил, что сейчас в работе у политика "есть разные проекты, в том числе, и книга".

Ранее журналист Алексей Венедиктов проинформировал общественность о самочувствии Горбачева. По его словам, последние полгода бывший президент СССР провел в больнице. При этом бывший советский лидер находится в твердом уме, но с трудом передвигается из-за заболеваний.

В начале июня Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации.

В конце апреля режиссер картины "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер сообщил, что экс-президент не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где прошла премьера посвященного ему фильма. Он подчеркнул, что Горбачев хотел побывать на показе, но "врачи не разрешили ему приехать".

