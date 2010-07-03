Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице, передает ИА "НСН".
Он рассказал, что работает там над своей новой книгой, которая выйдет в ближайшее время.
"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", – подчеркнул он.
Горбачев добавил, что говорить о том, что он увидел "свет в конце тоннеля", рано. "Еще не видно его", – заявил политик.
В конце апреля режиссер картины "Встреча с Горбачевым" Андре Сингер сообщил, что экс-президент Советского Союза не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где прошла премьера посвященного ему фильма. Он подчеркнул, что Горбачев хотел побывать на показе, но "врачи не разрешили ему приехать".
25 апреля Сингер представил в столице американский документальный фильм "Встреча с Горбачевым", снятый совместно с режиссером Вернером Херцогом. В фильме Херцог выступил в роли интервьюера Горбачева, пообщавшись с ним на различные темы. Ленту покажут в российских кинотеатрах и по телевидению.
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