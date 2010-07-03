Состояние Горбачева оценили как "очень плохое"

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Российский журналист Алексей Венедиктов проинформировал общественность о самочувствии экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он заявил в эфире одной из программ на телеканале "Наш".

"Последние два года – очень плохо", – сказал Венедиктов.

Журналист отметил, что последние полгода бывший президент СССР провел в больнице. Добавляется, что Горбачев в твердом уме, но с трудом передвигается из-за заболеваний.

Ранее Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации. Он рассказал, что работает в больнице над новой книгой.