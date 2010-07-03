Немецкие СМИ рассказали о "проклятом" советском наследии

10:05
10:05
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Фото: ТАСС/Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB
Крупнейший немецкий таблоид Bild выпустил материал с заголовком Der Fluch auf dem Russen-Erbe ("Проклятие русского наследия"). Авторы статьи рассказали, что здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали руинами.
Следы пребывания советских войск "прокляты" из-за того, что избавиться от них не получается. Ряд зданий нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности.
"Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников", – рассказал глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель.
При этом в комитете по охране памятников Германии рассчитывают на восстановление объектов, однако неизвестно, кто должен этим заниматься. На снос "бетонных гигантов" не хватает средств.
Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была образована в 1954 году. За военнослужащими было закреплено право контроля проезда в Западный Берлин представителей США, Великобритании, Франции и другие контрольные функции, оговоренные на Потсдамской конференции 1945 года. На территории ГДР было построено не менее 700 советских казарм.
12 сентября 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год. Германию покинули 338 тысяч военных и 115 тысяч единиц боевой техники.
Недвижимость группы стоимостью около 10,5 миллиарда немецких марок перешла Германии.
Ранее сообщалось, что ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.
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