Опубликованы новые рассекреченные документы о пакте Молотова – Риббентропа

Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы, относящиеся к пакту о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу военного ведомства.

"На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства "Хрупкий мир на пороге войны", – информирует пресс-служба.

Отмечается, что опубликованные документы содержат информацию о подготовке к заключению договора, а также описывают ситуацию в Европе накануне войны. Например, приводятся данные о "неподдельном энтузиазме" украинского населения при встрече советских войск, а также о заинтересованности отдельных подразделений польской армии в жизни СССР.

Кроме того, в одной из служебных записок 1938 года оценивается возможность военного союза Польши и Германии.

"Наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока", – пишет начальник Генерального штаба Красной Армии Борис Шапошников.

В документе также добавляется, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов.

Ранее в Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой. В МИД страны призвали не считать освобождением Европы борьбу Советского Союза с нацизмом.