В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, передает RT.

"Я надеюсь, что президент (Болгарии. – Прим.ред.) скажет, что это недопустимо… А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят "оккупационный режим", – это аморально", – отметил Джабаров.

Сенатор также призвал не забывать, что мир Европе принес именно Советский Союз.

На заявление МИД Болгарии отреагировало и российское посольство. В дипмиссии заявили, что выставка в российском культурном центре в Софии, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма, не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии.

Там также подчеркнули, что эта экспозиция направлена лишь на то, чтобы ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами из российских фондохранилищ.

Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали выставку, которая откроется 9 сентября, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Также в МИД страны призвали не считать освобождением Европы борьбу Советского Союза с нацизмом.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал у себя в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что агрессия Советского Союза была сопоставима с действиями гитлеровской Германии.

Посольство РФ в Великобритании подобную формулировку назвало неприемлемой. В посольстве также напомнили о роли британских дипломатов в событиях 1939 года, которые "не только попустительствовали захватнической политике нацистов, но и последовательно саботировали предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса".

