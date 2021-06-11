Руцкой рассказал о близком к Ельцину иностранце, повлиявшем на распад СССР

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Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что в ближайшем окружении президента РСФСР Бориса Ельцина присутствовал некий неизвестный ему человек с иностранным акцентом, оказывавший влияние на кадровые решения по высшим государственным должностям непосредственно перед распадом СССР. Об этом сообщает "Лента.ру".

В частности, по словам политика, этот человек имел с Ельциным неприятный разговор спустя примерно полторы недели после августовского путча. Случайным свидетелем этого разговора стал сам Руцкой.

"И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента", – рассказал он.

Ельцин, по словам Руцкого, пообещал подумать над этим. Немного позднее было подписано Беловежское соглашение о роспуске СССР.

Бывший вице-президент описал этого человека как высокого и солидного, "под стать Ельцину", обладающего заметным иностранным акцентом. Впоследствии Руцкой его больше никогда не видел.

Ранее Руцкой рассказал о работе с Борисом Ельциным. По словам политика, сейчас он жалеет, что согласился баллотироваться на должность вице-президента. Также он рассказал, что в период работы с Ельциным не мог просто зайти к нему в кабинет, только по предварительному запросу через специальную красную кнопку.