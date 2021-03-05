Политтехнолог рассказал о победе Ельцина в 1996 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Донской
Политтехнолог Глеб Павловский рассказал, кто поспособствовал победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году, сообщает Lenta.ru.
"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего", – отметил специалист.
Второй десяткой стала группа Анатолия Борисовича Чубайса, к которой он отнес и себя.
Павловский уточнил, что сам занимался центральной и региональной прессой во время предвыборной кампании.
Ранее Владимир Путин призвал страну помнить о таких людях, как Ельцин, который, как считает президент, никогда не боялся брать на себя ответственность за судьбу страны. Он напомнил, что Ельцин встал во главе государства в один из самых тяжелых моментов российской истории.
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