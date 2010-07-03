Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

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Делегации из Донецка, Луганска и Крыма перед подписаниме Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. Об этом газете "Взгляд" рассказал бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами", – заявил он. По словам Филатова, тогда на Украине сильно развивался национализм.

Он отметил, что в Москве не прислушались к просьбе этих регионов, так как у команды Ельцина "не было времени" на переговоры с Киевом. Филатов объяснил, что власти были обеспокоены тем, "как России выжить вообще".

В интервью по случаю 30-летия падения Берлинской стены первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке. По его мнению, люди не могли жить так, как прежде, поэтому общество требовало перемен. Самой важной частью перестройки стало новое внешнеполитическое мышление, подчеркнул Гобачев.

В то же время он признал, что политики допускали ошибки и промахи. Страна уже никогда не вернется к тоталитарной системе, уверен первый президент СССР.