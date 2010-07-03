Горбачев рассказал, почему не сожалеет о перестройке

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены рассказал о том, почему не сожалеет о перестройке.

По его словам, люди не могли жить так, как прежде, поэтому общество требовало перемен. Самой важной частью перестройки стало новое внешнеполитическое мышление, которое "охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора".

При этом Горбачев признал, что за время реформ политики допускали ошибки и промахи. Сейчас можно говорить о том, как далеко Россия продвинулась на пути к демократии, однако страна уже никогда не вернется к тоталитарной системе, уверен он.

Ранее Михаил Горбачев заявил, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой. По мнению политика, лидеры западных стран "не выдержали испытания новой эпохой". В этом заключается основная причина нынешних разногласий между с Москвой.

