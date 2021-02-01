Путин призвал страну помнить о таких людях, как Ельцин

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин призвал россиян помнить о таких людях, как первый президент России Борис Ельцин, который, как считает Путин, никогда не боялся брать на себя ответственность за судьбу страны.

"Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности", – передает слова Путина РИА Новости.

Президент заявил, что Ельцин встал во главе государства в один из самых тяжелых моментов российской истории, когда стоял вопрос о сохранении единства, независимости и целостности страны.

"Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", – сказал Путин.

Российский лидер посетил могилу Ельцина на Новодевичьем кладбище и возложил цветы к монументу. 1 февраля первому президенту России могло бы исполниться 90 лет.

Также Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового, возложив цветы и почтив память артиста.