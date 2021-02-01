Путин возложил цветы к могиле Ланового

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище, возложив цветы и почтив его память. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер рассказал, что был хорошо знаком с артистом.

"В последние годы мы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", – отметил президент.

Также Путин добавил, что Лановой оставил яркий след в искусстве и повлиял на воспитание целых поколений.

Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Ранее у него диагностировали коронавирус, артисту потребовалась госпитализация.

Церемония прощания с артистом состоялась в Театре имени Вахтангова в понедельник, 1 февраля.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова. За общественную и культурную деятельность Ланового неоднократно представляли к государственным наградам.