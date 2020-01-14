Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Фото: соцсети

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов собирается жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, сообщает журнал "Семь дней".

По данным издания, свадьбу пара сыграет через год, когда возлюбленной Смолова исполнится 18 лет. Свадебную церемонию молодые люди решили провести на острове Сент-Барт, где они сейчас отдыхают.

Ранее футболист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с Юмашевой.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина – Татьяны Юмашевой и Валентина Юмашева.

Федору Смолову 29 лет. Сейчас он играет за столичный клуб "Локомотив". В составе сборной России он провел 39 матчей и забил 14 мячей.