Руцкой рассказал о работе с Ельциным

Фото: ТАСС/Дмитрий Соколов, Александр Чумичев
Первый вице-президент России Александр Руцкой рассказал о работе с Борисом Ельциным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам политика, сейчас он жалеет, что согласился баллотироваться на должность.
"Глубоко сожалею, что тогда я согласился баллотироваться в вице-президенты. Либерализация цен. Ликвидация сбережений населения. Приватизация. Мы вбивали гвоздь в крышку гроба коммунизма", – заявил Руцкой.
Первый вице-президент России отметил, что изначально должен был заниматься ВПК, реформой армии, НИИ по разработке оружия и соцвопросами военных, однако в действительности был назначен руководителем агропромышленного сектора.
Руцкой рассказал, что в период работы с Ельциным не мог просто зайти к нему в кабинет, только по предварительному запросу через специальную красную кнопку.
"У меня кнопка красная была в кабинете. Я ее нажимал: "Борис Николаевич, я могу зайти?" – "Заходи". Или – через два-три часа заходи", – поделился политик.
По словам вице-президента, в случае если бы на выборах победили Николай Рыжков и Борис Громов в качестве вице-президента, многих разрушительных процессов 90-х удалось бы избежать в том числе за счет работы со сферой услуг.
В феврале 2021 года Владимир Путин призвал россиян помнить о таких людях, как первый президент России Борис Ельцин. По словам главы государства, политик не уклонялся от ответственности и принимал сложные решения.
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