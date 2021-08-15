Лукашенко возложил ответственность за распад СССР на Горбачева и Ельцина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными виновниками развала Советского Союза являются первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев.
"Ну, конечно – Ельцин и Горбачев", – сказал Лукашенко в интервью для фильма "ГКЧП. 30 лет спустя", отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что распад СССР стал следствием личного конфликта между данными персоналиями, что является примером недопустимого поведения высших чиновников.
"Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну", – отметил белорусский президент.
Лукашенко добавил, что подписание Беловежских соглашений стало актом демонстрации "безмозглости и неспособности того руководства Союза управлять страной".
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что одной из причин развала СССР стало медленное проведение реформ. Он отметил, что СССР не был готов к реформам в сфере экономики, которая становилась с каждым годом все менее эффективной.
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