Экс-президент Белоруссии рассказал, кто нажал на "спусковой крючок" распада СССР

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Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что на "спусковой крючок" распада Советского союза нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис.

"На спусковой крючок нажал Геннадий Бурбулис. <...> Именно он предложил фразу "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование". Когда я ее услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы включили эту фразу в преамбулу нашего постановления", – сказал Шушкевич в интервью "Ленте.ру".

Политик добавил, что слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление, поскольку он сам не задумывался над такими глобальными проблемами.

СССР распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство.

Ранее аналитики выяснили, что у каждого пятого россиянина – 21% – Советский Союз ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Чаще всего такие ассоциации приводили военнослужащие – 40%, люди с высшим образованием – 33%, граждане 45–59 лет – 28% и россияне старше 60 лет – 23%.

С положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями СССР связали 13% россиян, с детством, юностью и молодостью родителей – 11%.