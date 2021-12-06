Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР

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У каждого пятого россиянина – 21% – Советский Союз ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного совместно с РБК.

Отмечается, что чаще всего такие ассоциации приводили военнослужащие – 40%, люди с высшим образованием – 33%, граждане 45–59 лет – 28% и россияне старше 60 лет – 23%.

С положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями СССР связали 13% россиян, с детством, юностью и молодостью родителей – 11%.

Также в числе ассоциаций опрошенные упоминали многонациональность страны и братство народов. С советскими руководителями – Иосифом Сталиным, Владимиром Лениным, Леонидом Брежневым, Михаилом Горбачевым или Никитой Хрущевым – СССР связали 8% респондентов. Столько же заявили, что в Советском Союзе было хорошее и бесплатное образование.

Комсомол и пионерию в числе ассоциаций назвали 6% россиян, об атрибутах – значках, галстуках, равенстве и отсутствии разделения на бедных и богатых – заявили 4% респондентов, о победе в Великой Отечественной войне – 3%.

В ходе опроса также выяснилось, что почти каждый пятый респондент не смог расшифровать аббревиатуру СССР правильно – Союз Советских Социалистических Республик. 11% опрошенных признались, что не знают расшифровку, 8% сделали это с ошибками.

Помимо этого, более четверти респондентов – 27% – не смогли назвать ни одной из республик, все 15 из них вспомнили только 6% опрошенных. Чаще всего забывали о РСФСР – Российской Советской Федеративной Социалистической Республике и Туркменской ССР. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входили Украинская и Белорусская ССР.

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Исследование провели 24 ноября методом телефонного интервью.

Ранее бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что ответственность за развал СССР лежит на организаторах августовского путча 1991 года и участниках подписания Беловежских соглашений.

По его мнению, хотя путч и провалился, он в значительной мере осложнил и ослабил позиции президента и создал невероятно сложные условия для сохранения СССР. Горбачев пояснил, что на тот момент республики уже приняли декларации независимости, однако возможность сохранения Союза в обновленном виде сохранялась.