Володин прокомментировал распад СССР

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что считает распад СССР трагедией, в которой виновата бюрократия КПСС, предавшая страну и граждан. Об этом сообщает "News.ru".

"Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства, – написал Володин.

Виновным в распаде Союза парламентарий видит Михаила Горбачева. По его мнению, президент был слабым политиком, не обладающим лидерскими качествами. Для страны нужен компетентный, порядочный и умеющий доводить дела до конца руководитель. Также Володин подчеркнул, что важно испытывать любовь к своей стране.

"Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами? Вместо того чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они ее дружно развалили", – отметил он.

Володин заметил, что события 1991 года схожи с трагическими днями 1917 года, которые не должны повториться. Политических партий – много, а Родина – одна, подчеркнул он.

Ранее Михаил Горбачев заявил, что ответственность за развал СССР лежит на организаторах августовского путча 1991 года и участниках подписания Беловежских соглашений.