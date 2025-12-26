Форма поиска по сайту

26 декабря, 09:20

Общество

Участник программы "Время героев" стал замруководителя ФЦ БАС

Фото: пресс-служба программы "Время героев"

Заместителем гендиректора АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) назначен кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Эдуард Шонов, передает пресс-служба программы.

В мае 2024 года он стал одним из 83 человек, отобранных для участия в программе "Время героев", инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии.

Комментируя свое назначение, Шонов подчеркнул значимость и актуальность развития сферы беспилотных систем для всей страны.

"Беспилотные системы уже доказали свою эффективность в десятках отраслей – от мониторинга инфраструктуры до сельского хозяйства. Наша задача – ускорить внедрение этих технологий и подготовить кадры, способные в будущем управлять беспилотной авиацией в России. Программа "Время героев" нацеливает нас на новые вызовы и решение задач в интересах страны", – сказал он.

ФЦ БАС, расположенный в московском индустриальном парке "Руднево", объединил ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и программного обеспечения.

С новой должностью Шонова поздравила его наставник в программе "Время героев", заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В центре работают настоящие профессионалы, которые создают, модернизируют и тестируют самые передовые решения. Здесь же проводят технологические турниры и готовят новое поколение специалистов. Такой комплексный подход к развитию беспилотных авиационных систем принципиально важен для конкурентоспособности страны в данной области", – отметила вице-мэр.

Шонов родился в 1991 году в городе Камень-на-Оби Алтайского края. В 2015 году он окончил Военный университет министерства обороны РФ. За выполнение боевых задач он был удостоен двух орденов Мужества, а также медали Суворова и медали "За отвагу". В апреле 2025 года Шонов был назначен советником департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Более 70 участников программы "Время героев" уже заняли новые должности. Среди них – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся в настоящее время к переходу на новые должности.

Например, Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов, а руководитель программы "Время героев" Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.

Ранее Путин, оценивая программу "Время героев", заявил, что передавать в руки страну бойцам спецоперации нестрашно. Он подчеркнул, что участников программы необходимо собирать, оказывать им поддержку и "продвигать вперед". Кроме того, он добавил, что некоторые ветераны СВО уже работают в администрации президента РФ.

