Пять представителей "Времени героев" победили на региональных выборах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Поддержку избирателей на прошедших в России региональных выборах получили пять представителей программы "Время героев", сообщается на сайте программы.

"Четверо участников президентской программы "Время героев" и (врио губернатора Еврейской автономной области. – Прим. ред.) Мария Костюк, ранее руководившая программой, получили поддержку избирателей", – говорится в сообщении.

Участник первого потока "Времени героев", кавалер ордена Мужества Евгений Первышов победил на досрочных выборах главы Тамбовской области. До этого он был назначен врио губернатора региона.

Герой России, участник второго потока Станислав Кочев избран депутатом Госдумы от Коми. Кавалер трех орденов Мужества, обучающийся первого потока Евгений Вылцан был избран депутатом Брянской облдумы по Климовскому одномандатному избирательному округу, а кавалер двух орденов Мужества Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.

В целом более 50 участников программы уже заняли свои новые должности. Среди них – полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров напомнил, что программу инициировал Владимир Путин. Он не сомневается, что все избранные лица проявят себя с лучшей стороны.

Выборы высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний. Всего участие приняли более 1,5 миллиона человек.

