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Политика

15:28

Путин назвал трагедией распад СССР

власть политика общество

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Владимир Путин назвал трагедией распад СССР. Об этом президент РФ сказал в эфире телеканала "Россия 1".

"(Стало – Прим. ред.) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", – сказал он.

Ранее Нуланд заявила об опасениях, что Владимир Путин собирается войти в историю, воссоздав Советский Союз. Говоря о возможном военном конфликте между Москвой и Киевом, она отметила, что такое противостояние будет стоить большой крови, поскольку в сравнении с 2014 годом украинская армия стала модернизированной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что СНГ, ЕврАзЭС, союзное государство России и Белоруссии и другие интеграционные структуры, возникшие на территории бывшего СССР, не являются попыткой его реинкарнации.

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