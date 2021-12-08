Кремль отреагировал на заявление Нуланд о планах Путина воссоздать СССР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии у Владимира Путина планов по воссозданию СССР. Об этом сообщает РИА Новости.
"Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что СНГ, ЕврАзЭС, союзное государство России и Белоруссии и другие интеграционные структуры, возникшие на территории бывшего СССР, не являются попыткой его реинкарнации. По словам Пескова, основной причиной невозможности воссоздания Советского Союза является окрепший суверенитет независимых государств, возникших после его распада.
"На этом пространстве государства относятся друг к другу исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", – заключил Песков.
Ранее Нуланд заявила об опасениях, что Владимир Путин собирается войти в историю, воссоздав Советский Союз. Говоря о возможном военном конфликте между Москвой и Киевом, Нуланд отметила, что такое противостояние будет стоить большой крови, поскольку в сравнении с 2014 годом украинская армия стала модернизированной.
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