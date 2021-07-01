Песков заявил, что мировая война в настоящее время невозможна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сохранение ядерного паритета позволяет не допустить мировой войны.

"Может ли быть война? Путин четко сказал, что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что Россия застраховала себя от попыток нарушить этот паритет, а также от возможности американской стороной нанести опережающий удар.

"Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна", – заключил Песков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении запрета на публичное отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Закон вносит поправки в ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", добавляя в него прямой запрет на отождествление действий и решений руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями и решениями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников.