Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

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Владимир Путин подписал закон о введении запрета на публичное отождествление ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вносит поправки в ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", добавляя в него прямой запрет на отождествление действий и решений руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями и решениями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников.

Кроме того, документ вводит запрет на публичное отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом и освобождении европейских стран.

Авторами закона выступили председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Рекомендацию о подготовке законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне дал Владимир Путин.

Ранее президент заявил, что историю Великой Отечественной войны все чаще пытаются оболгать и извратить. Причины этого он объяснил попытками сдержать развитие страны. Путин отметил, что подобное происходило всегда и при любом политическом строе: чем сильнее и самостоятельнее в отстаивании собственных интересов Россия становилась, тем существеннее оказывались попытки ее ослабить.

