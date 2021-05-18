Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны

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Россия считает необходимым делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизни за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу, чествуем наших ветеранов. Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков", – приводит слова главы государства РИА Новости.

На встрече с послами иностранных государств российский лидер призвал беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, а также не забывать, к каким последствия приводят попустительство, национализм и ксенофобия. Он подчеркнул, что необходимо совместно вырабатывать позитивную объединительную повестку для создания более справедливого и демократического многополярного мирового порядка.

Ранее Владимир Путин дал рекомендации Госдуме подготовить к рассмотрению законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В начале мая законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты.