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Владимир Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Эта пандемия обострила проблемы дисбаланса, также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", – сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что странам удастся избежать "глобального и горячего конфликта", уточнив, что он привел бы "к концу цивилизации". При этом глава государства заявил, что ситуация может стать неуправляемой, если ничего не предпринимать.

"Противоречия, что называется, закручиваются по спирали. Неспособность решать подобного рода проблемы по существу обернулась в XX веке катастрофой Второй мировой войны", – добавил глава государства.

Также во время выступления на форуме президент в вопросе комплексного системного характера вызовов и потенциальных угроз сравнил нынешнюю мировую ситуацию с 30-ми годами прошлого века.