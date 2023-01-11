Скончался последний король Греции Константин II

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Бывший и последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет в частной больнице в Афинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Константин II правил с 1964 по 1973 год, пока монархия не была отменена на референдуме. В 1974 году он ушел в отставку на фоне того, что почти 70% граждан Греции проголосовали против монархии. В последние годы жизни бывший монарх проживал в Пелопоннесе и в Афинах.

У бывшего короля были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт и был прикован к инвалидной коляске, а также был госпитализирован из-за коронавируса.

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