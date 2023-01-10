Лауреат Пулитцеровской премии Чарльз Симик умер возрасте 84 лет

Фото: ТАСС/AP Photo/Luca Bruno

Американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Чарльз Симик скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исполнительного редактора американского издательства Alfred A. Knopf Дэна Халперна.

Причина смерти поэта не раскрывается.

За годы своей творческой деятельности Симик был удостоен Пулитцеровской премии в 1990 году и звания поэта-лауреата США в 2007 году. Он писал не только поэтические произведения, но и философские эссе. Кроме того, Симик занимался переводом стихотворений с сербского языка на английский.

Поэт родился в 1938 году в Югославии. Эмигрировал в США с матерью в возрасте 16 лет.

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