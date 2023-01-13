Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари

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Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари скончалась в возрасте 54 лет. Об этом со ссылкой на мать певицы Присциллу Пресли сообщает издание People.

"С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас", – сообщила ее мать.

Пресли была госпитализирована в четверг, 12 января, после остановки сердца. Ее подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.

За свою карьеру в музыкальном бизнесе Лиза-Мари Пресли выпустила три альбома и несколько синглов. Кроме того, она записывала дуэты с отцом, используя треки, выпущенные музыкантом перед смертью.

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