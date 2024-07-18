Спасатель Джетыгенов: Филипповская булочная может стать объектом культурного наследия

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Член столичной Общественной палаты Филипп Смирнов и глава Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов подали заявку на присвоение статуса объекта культурного наследия историческому зданию Филипповской булочной на улице Тверская, дом 10. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы хотим защитить историю и архитектурный облик столицы. Такие здания не только позволяют сохранить образцы работы московских архитекторов, художников и скульпторов конца XIX – начала ХХ века, но и передают те дух и атмосферу, которые царили в Москве больше 100 лет назад", – сказал Максим Джетыгенов.

Инициатором сбора подписей за изменение статуса архитектурного объекта в начале июля стал Максим Джетыгенов, выступающий за ответственную реставрацию исторических зданий в центре Москвы.

Теперь заявку должны рассмотреть специалисты департамента культурного наследия.

Знаменитая пекарня была основана Максимом Филипповым в 1874 году, после чего дело отца продолжил его сын, создавший фирму "Филиппов Иван и наследники". В свою очередь, его сын – Дмитрий Иванович – построил то самое здание, расположенное на улице Тверской. Известную на всю Москву пекарню упоминали в своих произведениях Антон Чехов, Аркадий Аверченко, Михаил Салтыков-Щедрин и другие выдающиеся деятели культуры того времени.

Здание на улице Тверской, построенное по проекту Николая Эйхенвальда, сейчас находится на длительной реконструкции. Придание Филипповской булочной статуса объекта культурного наследия позволит провести реконструкцию здания с полным воссозданием исторического облика и избежать его утраты в будущем.

Ранее сообщалось, что в усадьбе "Кузьминки" началась реставрация. Там приведут в порядок объекты культурного наследия, в том числе скульптуры львов. Они долгое время стояли в другом месте, а в парк их вернули только в 2006 году. Также специалисты восстановят здания. По словам реставраторов, работы займут не меньше года.