Почти 120 ветхих построек восстановлено в Москве за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по июнь в Москве восстановили 119 ветхих построек и снесли 225 аварийных объектов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Начальник ведомства Иван Бобров рассказал, что дорожные карты по сносу таких зданий или вовлечению в оборот прорабатываются вместе с правообладателями, федеральными и столичными властями. После принятого решения ветхие постройки приводятся в порядок или сносятся. Механизм выявления подобных зданий позволяет восстанавливать культурный и архитектурный облик города, а также избавлять его от опасных сооружений, уточнил Бобров.

Он объяснил, что сносу подлежат преимущественно здания, которые нельзя реконструировать, они несут угрозы жизни и здоровью горожан и не являются объектами культурного наследия. Помимо этого, у большинства таких строений нет фактических пользователей.

Примером системной работы в Госинспекции по недвижимости назвали обновленное в первом полугодии здание медучреждения в районе Орехово-Борисово Северное. Одноэтажная постройка, расположенная по адресу Борисовский проезд, дом 15, корпус 1, строение 2, давно не эксплуатировалась, была в неудовлетворительном состоянии и требовала ремонта. Вместе с арендатором участка было решено обновить здание и вернуть его в хозоборот. В итоге ветхое здание привели в порядок и теперь оно используется по назначению.

Ранее сообщалось, что с начала этого года Москва приняла в собственность 41 бесхозный объект площадью восемь тысяч квадратных метров. Среди них – здания, жилые помещения и объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того, город подал 100 заявлений о признании прав собственности на бесхозяйные объекты площадью 27 тысяч "квадратов".