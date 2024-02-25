Москвичам рассказали, как BIM-моделирование помогает сохранить исторические фасады зданий

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали более 500 фасадов исторических домов с помощью BIM-моделирования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве разработан единый стандарт, который применяется ко всем фасадам независимо от времени возведения и стиля проекта. Специалисты стремятся сохранить историческую уникальность объекта.



Чтобы добиться этого, для каждого дома создается уникальный проект с применением частичного или целостного BIM-моделирования. Это модель строительного объекта в трехмерном изображении, с ее элементами связаны данные геометрических, физических и функциональных характеристик здания.

Технология представляет собой информационное моделирование, которое включает все этапы жизненного цикла дома – от постройки до демонтажа.

Вторая технология – это применение 3D-моделирования при восстановлении утраченных элементов декора. Благодаря этой методике современный вид здания становится полной копией изначального образца.

Все применяемые материалы нетоксичны, обладают минимально выраженными запахами и быстро сохнут. Кроме того, отечественные краски, изготовленные по передовым технологиям, устойчивы к истиранию и выцветанию, а значит, дом долго сохранит красоту.

Ранее стало известно, что в прошлом году в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тысячи квадратных метров. Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тысячи квадратных метров.