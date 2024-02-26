Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

Около 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в городском комплексе по экономической политике.

Работа по выявлению ветхих строительных объектов началась в 2020 году. Всего в работу взяли 890 зданий. Известно, что около 550 аварийных объектов демонтировали, а общая площадь восстановленных объектов составила 736 тысяч квадратных метров.

Решение о сносе принимается в том случае, если здание не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.