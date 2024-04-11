Более 40 бесхозяйных объектов перешли в собственность города с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2024 года город принял в собственность более 40 бесхозяйных объектов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В первом квартале 2024 года признано право собственности города на 41 объект недвижимости площадью восемь тысяч квадратных метров. Среди них здания, жилые помещения и объекты инженерной инфраструктуры", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

В это же время город подал 100 заявлений о признании прав собственности на бесхозяйные объекты площадью 27 тысяч "квадратов".

Объекты коммунальной инфраструктуры планируют передать городским эксплуатирующим организациям, заброшенные здания привлекут в хозяйственный оборот. Ветхие и аварийные постройки могут снести, а квартиры – использовать для социальных нужд.

Бесхозяйные объекты – это имущество, у которого нет собственника, он неизвестен или отказался от прав. Каждый объект рассматривает специальная комиссия департамента городского имущества.

До этого город передал два помещения совету ветеранов и досуговому центру в Некрасовке. Общая площадь помещений составляет 419,2 квадратного метра. В них планируют провести ремонт, а затем осуществлять деятельность.

