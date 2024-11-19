Дептранс выпустил проездной "Единый" в честь Дня преподавателя высшей школы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи могут приобрести новый тематический проездной "Единый", выпущенный специально в честь Дня преподавателя высшей школы, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В России этот праздник начали отмечать в 2021 году. При этом дата мероприятия – 19 ноября – была выбрана неслучайно. В этот день родился российский ученый и основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов.

Купить проездной можно в кассах или в автоматах по продаже билетов, расположенных в метро, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем в продаже также появились тематические брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея из Московского зоопарка. Брелоки представлены в двух вариантах дизайна. Они появились вслед за тематическими "Тройками" с Тимофеем, которые пользовались большой популярностью у пассажиров.