Сенатор Клишас пригрозил депутату Арефьеву статьей за призыв "сжигать собачников"

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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас пригрозил депутату от КПРФ Николаю Арефьеву уголовной статьей за его призыв "сжечь всех собачников" из-за нападений животных на детей.

"Депутаты от КПРФ раскрываются все ярче, заявления все радикальнее. <...> Для этих людей массовые убийства животных – только первый шаг", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Он предложил Арефьеву ознакомиться со статьей "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" УК РФ.

"С такими заявлениями не только мандата можно лишиться (переживаю за коллегу очень сильно), но и судимость получить", – заключил он, добавив, что будет ожидать реакции от руководства Госдумы.

Арефьев ранее поддержал позицию депутата Николая Цеда, который предложил пустить бездомных собак "на мыло". Первый в разговоре с "Абзацем" заявил, что не любит людей, "которые любят собак и не любят детей".

"Да я за одного разорванного ребенка готов всех собачников облить бензином и сжечь", – говорил Арефьев.

В конце февраля в Сочи хаски напали на 9-летнего мальчика, когда он шел домой из школы. Ребенка спасли прохожие. Отец пострадавшего собирал фрагменты лица сына на улице, утверждая, что собаки съели часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице пострадавшему провели операцию, затем его доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава.

Хозяин собак был задержан. Выяснилось, что он приезжал на участок к животным раз в несколько дней, но перед нападением отсутствовал 10 дней из-за непогоды. Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда малолетнему по неосторожности. Он признал вину.

