Володин: кабмину следует внести предложения по решению вопроса бездомных животных

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Российскому правительству следует внести в Госдуму свои предложения по решению проблемы нападения бездомных животных на людей. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин во время обсуждения постановления палаты об обращении депутатов к премьер-министру Михаилу Мишустину по этому вопросу.

По словам Володина, кабмин таким образом сформирует свою позицию, "которая может быть отражена в законодательной инициативе правительства".

"В этом вопросе надеемся, что правительство выработает свои предложения, внесет их. Если это можно решить в рамках подзаконных актов – пожалуйста, принимайте такие решения. Если потребуются другие какие-то предложения, мы их тоже рассмотрим, если они нужны на законодательном уровне", – цитирует председателя Думы ТАСС.

Помимо этого, ГД должна заслушать позиции Минюста, МВД и Минприроды России по вопросу нападения животных на граждан, указал Володин. Он отметил, что значимость их взгляда на проблему объясняется тем, что ведомства сталкиваются с проблемой на местах.

Ранее нижняя палата парламента отметила неисполнение кабмином поручений Владимира Путина по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными. Соответствующий проект обращения был направлен Мишустину.

Госдума попросила представить позицию правительства по текущей ситуации и предложения по решению указанных проблем.