Король Саудовской Аравии выздоровел после повторного воспаления легких

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Медицинское обследование подтвердило, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выздоровел после повторного воспаления легких. Об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщает саудовское агентство новостей SPA.

"Хранитель двух святынь король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд <...> 9 октября 2024 года завершил медицинское обследование из-за воспаления легких и полностью выздоровел", – цитирует канцелярию агентство.

О том, что 88-летний монарх повторно заболел, стало известно 6 октября. Первый раз воспаление легких у короля выявили в мае этого года. Тогда его обследовали медики клиники Ас-Салам Палас в Джидде в связи с высокой температурой и болями в суставах. Ему было назначено лечение антибиотиками.