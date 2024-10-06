Король Саудовской Аравии вновь заболел воспалением легких

Фото: AETOSWire

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медобследование из-за воспаления легких. Об этом сообщила королевская канцелярия, тест заявления опубликовало на сайте Саудовское агентство печати.

В мае этого года у короля уже выявляли воспаление легких. Он находился в клинике Ас-Салам Палас в Джидде, где он был обследован из-за высокой температуры и боли в суставах. Врачи назначили лечение антибиотиками для прекращения воспаления.

В связи с болезнью также отложили визит наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию. Дата встречи была согласована двумя странами позднее.