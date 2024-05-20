Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию отложили из-за болезни короля

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Визит наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию, запланированный на 20–23 мая, отложили. Об этом сообщает МИД Японии.

"Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Визит наследного принца будет согласован двумя странами позже, заключили в японском министерстве.

Ранее король Саудовской Аравии Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда заболел воспалением легких. Медики поставили диагноз после жалоб на высокую температуру и боль в суставах. Заболевшему назначили антибиотики.

