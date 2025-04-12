Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 14:01

Шоу-бизнес

Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Канадский режиссер Тед Котчефф, снявший картину "Рэмбо: Первая кровь", ушел из жизни в возрасте 94 лет.
Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на сына постановщика.

"Он скончался от старости, окруженный родными", – поделился мужчина.

Котчефф родился в 1931 году в Торонто. После окончания колледжа при Торонтском университете он вступил в штат Канадской радиовещательной корпорации, где работал над проектом "Театр General Motors".

Особую известность Котчеффу принесла работа над вышедшим в 1982 году фильмом "Рэмбо: Первая кровь", где главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне. Среди других работ актера – "Уикенд у Берни", "Забавные приключения Дика и Джейн" и "Суровые люди".

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика