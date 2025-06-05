Композитор Евгений Дога похоронен в Кишиневе

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Композитора Евгения Догу похоронили на Центральном кладбище в Кишиневе, где захоронены видные деятели республики, сообщает ТАСС.

Траурная процессия в сопровождении почетного караула прошла по центральным улицам столицы Молдавии, а прохожие провожали гроб с телом композитора аплодисментами. Для прохода процессии перекрывались улицы. При этом 5 июня в республике был объявлен траур.

В церемонии прощания с композитором принял участие молдавский премьер Дорин Речан, а также другие действующие и бывшие чиновники правительства. Однако церемонию не смогли посетить президент страны Майя Санду и председатель парламента Игорь Гросу. Это связано с тем, что они находятся с визитами за границей, уточнили в пресс-службе правительства.

Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога скончался 3 июня в возрасте 88 лет. Свою карьеру он начал в оркестре Молдавского радио, затем преподавал в Кишиневском музыкальном училище имени Штефана Няги, а с 1967 года был сотрудником Минкульта Молдавской ССР.

Широкую известность Дога получил, когда стал создавать музыку для кинофильмов. Его работы звучат в более чем 150 фильмах, включая "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Портрет жены художника", "Гонки по вертикали", "Бульварный роман", "Благословите женщину" и "Рябиновый вальс".

